Tunisie : Abir Moussi critique le privilège accordé par la HAICA et l’ISIE à Chahed, Mourou et Marzouk

La présidente du Parti destourien Libre et candidate aux élections présidentielles Abir Moussi a critiqué dimanche, la décision commune de la HAICA et de l’ISIE relatif au privilège de choisir le jour du grand débat télévisé, lequel a été octroyé à Youssef Chahed, Abdelfatteh Mourou et Mohsen Marzouk, considérés comme étant les plus représentatifs au parlement,

Elle a estimé lors d’une conférence de presse à Tunis, que ce privilège constitue une infraction à la loi et est contraire aux principes d’égalité, d’intégrité et de transparence.

“C’est un autre privilège accordé au mouvement Ennahdha qui détient la majorité au parlement”, a-t-elle dit.

Moussi a appelé à revoir cette décision “contraire”, selon elle, aux articles 52 et 67 de la loi électorale et relatifs à “l’égalité des chances et au respect du devoir d’équité et de transparence”, affirmant que son parti compte à faire face à toutes les infractions y compris de faire recours si cela est nécessaire.

Pour ce qui est du Grand débat télévisé (Mounadhara) qui sera diffusé les 7, 8 et 9 septembre, les candidats ont été répartis en trois groupes.

Le premier groupe réunit 9 candidats : Abdelfateh Mourou, Omar Mansour, Abir Moussi, Mohamed Abbou, Neji Jalloul, Mehdi Jomaa, Nabil Karoui, Mohamed Moncef Marzouki et Abid Briki.

Le deuxième groupe réunit 9 autres candidats, à savoir, Mohsen Marzouk, Mongi Rahoui, Elyès Fakhfakh, Mohamed Hechmi El Hamdi, Abdelkrim Zbidi, Mohamed Seghayer Nouri, Hammadi Jebali, Mohamed Lotfi Meraïhi et Hatem Boulabyar.

Le troisième groupe compte, quant à lui, 8 candidats qui sont Youssef Chahed, Kais Seaied, Slim Riahi, Ahmed Safi Saïd, Hamma Hammami, Seif Eddine Makhlouf, Saïd Aïdi et Salma Elloumi.

