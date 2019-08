” Cinéma au musée ” 2019 : hommage au réalisateur disparu Maroun Baghdadi en présence de Marcel Khlalifa

La soirée d’ouverture 5ème édition de la manifestation “Cinéma au musée”, jeudi soir au musée archéologique de Sousse, a été marquée par un hommage au réalisateur libanais disparu Maroun Baghdadi en présence de son compatriote le chanteur Marcel Khalifa.

Il y a eu la projection de deux de ses films, “La Plus Belle des Mères” (1978) et “Tous pour la patrie” (1979), dont la musique est l’œuvre de Marcel Khalifa qui à l’époque commençait une carrière de chanteur engagé. Il y interprète certaines de ses chansons les plus connues comme “ajmal al ommahat” ou “ana ya rifaki”.

Dans son intervention, Marcel Khalifa est revenu sur sa relation avec feu Maroun Baghdadi avec lequel il a eu plusieurs collaborations puisqu’il a composé la musique de certains de ses films.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Sousse, Mohamed Challouf directeur artistique de Cinéma au Musée, a évoqué l’hommage à l’héritage du cinéaste disparu (1950-1993). Selon lui, ces deux oeuvres “documentent une période clé de la guerre civile au Liban ainsi que la lutte des Libanais et Palestiniens contre l’invasion israélienne du Sud-Liban, en début des années 80″.

Challouf a souligné que la manifestation avait oeuvré depuis son lancement à faire connaitre au grand public une partie du patrimoine cinématographique, souvent oublié”. Il s’agit d’un évènement “assez unique qui vise également à sensibiliser les gens à accorder davantage d’intérêt pour les anciennes oeuvres cinématographiques tunisiennes et mondiales”.

Un nouvel hommage sera rendu, ce soir, à l’oeuvre du réalisateur italien Sergio Leone, à travers la projection d’une copie restaurée de son film “Il était une fois dans l’Ouest” (C’era una Volta). Sa compatriote Claudia Cardinale sera présente à la projection de cette fiction du genre Western italien dans laquelle elle interprète le rôle d’une jeune veuve, seul rôle féminin dans ce film.

” Cinéma au musée 2019 ” est organisé par l’Association Ciné-Sud Patrimoine en partenariat avec le Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI). L’évènement bénéficie du soutien du ministère des Affaires Culturelles, de l’Institut Culturel Italien de Tunis, de TV5 Monde et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

Des copies de grands classiques du cinéma, récemment restaurées, seront présentées au cours de cette édition qui se poursuivra jusqu’au 1er spetembre prochain. Cette manifestation culturelle et cinématographique annuelle rend un hommage à la mémoire d’autres personnalités cinématographiques en l’occurrence le réalisateur nigérien disparu Moustapha Alassane, le réalisateur marocain Souheil Ben Barka et le réalisateur palestinien Michel Khleifi.

Cette édition prévoit aussi une section intitulée “Image retrouvée de la Tunisie” au cours de laquelle seront projetés deux courts-métrages trouvés dans une archive privée de Londres (Archive Film Agency).