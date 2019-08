Jeux Africains 2019 Rabat 2019 : la Tunisie élève son total de médailles à 41 dont 13 or

Les sportifs Tunisiens ont décroché lundi, 4 médailles d’or, 2 argent et 3 bronze, dans le cadre de la 8ème journée des 12es Jeux Africains de Rabat (19-31 août).

Avec un total de 41 médailles (13 or autant en argent et 15 bronze) la Tunisie conserve sa 5è place au tableau des médailles.

L’Egypte est en tête avec un total de 116 médailles (35 en or, 50 argent, 29 bronze) suivie de l’Afrique du Sud 56 médailles (25 or, 17 argent, 14 bronze), et du Maroc 68 dont 22 or.

Les 4 médailles d’or tunisiennes rappelle-t-on, ont été décochées par Ines Boubakir et Fares Ferjani (escrime) et Chahnaz Jemai et Thameur Slimani (karaté). Celles d’argent par Amine Bouhejba (en haltérophilie 61 kg) et Boutheina Hasnaoui (karaté -61 kg).

Les 3 médailles de bronze ont été l’oeuvre d’Ahmed Ferjani (escrime), Nader Azouzi (karaté), et du duou Hmam/Mammia (tennis de table/double masculin).

Tableau du Top 10:

Or Argent Bronze Total

1- Egypte 37 50 29 116

2- Afrique du Sud 25 17 14 56

3- Maroc 22 19 27 68

4- Algérie 15 17 35 67

5- Tunisie 13 13 15 41

6- Nigeria 12 11 14 37

8- Madagascar 6 4 2 12

9- Maurice 4 3 3 10

7- Côte d’Ivoire 3 2 5 10

10- Kenya 2 2 3 7