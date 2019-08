Mohamed Ennaceur s’entretient avec des membres du bureau exécutif de l’Association des magistrats tunisiens

Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, a reçu, vendredi 23 août au Palais de Carthage, le président de l’Association des magistrats tunisiens, Anas Hmadi, accompagné par des membres du bureau exécutif de l’AMT.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Ennaceur a souligné la nécessité de réunir tous les moyens permettant aux magistrats d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions, mettant en avant les efforts déployés par l’AMT pour renforcer l’indépendance de la justice et promouvoir le service judiciaire.

Pour sa part, Anas Hmadi a indiqué que l’institution judiciaire aura un rôle crucial à jouer dans la réussite des prochaines échéances électorales, particulièrement après l’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) du projet d’amendement de la loi électorale. Ce qui commande, selon lui, de mobiliser des moyens supplémentaires et toutes les capacités des tribunaux judiciaires et administratifs et de la Cour des comptes afin de garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral.

Hmadi a relevé que l’entretien a aussi permis de passer en revue la situation du service judiciaire, ajouté la même source.