Tunisie : Démarrage des élections partielles aux deux municipalités de Laayoun et de Tibar

Les élections partielles de la municipalité de Laayoun, gouvernorat de Kasserine, ont démarré, dimanche, vers 7h00 du matin.

Ces élections ont été décidées par l’Instance régionale pour les élections, après la dissolution du conseil municipal de Laayoun, pour la deuxième fois consécutive, en raison de la démission collective de dix membres (sur un total de 18), le 3 mai 2019.

Le président de l’Instance régionale pour les élections à Kasserine, Zouhair Gharsalli, a précisé dans une déclaration à l’agence TAP, que le processus de vote se poursuivra jusqu’à 17 heures, soulignant que la participation de sécuritaires et de militaires aux urnes a atteint, samedi, un taux de 10%.

Le président du centre de vote de l’école primaire ” Afrina “, Naji Meftahi, a fait savoir que la plupart des électeurs inscrits dans ce centre menaçaient de boycotter ces élections ainsi que les élections présidentielles et législatives en signe de protestation contre la fermeture persistante de cette école depuis plus d’un an et demi.

13 listes réparties entre 9 indépendants et quatre partisanes sont en lice dans cette région. 19 centres de vote et 23 bureaux de vote ont été aménagés, dans le cadre de l’organisation de ce rendez-vous électoral.

Dans la municipalité Tibar (gouvernorat de Beja), les élections ont démarré, à la même heure, et se poursuivront jusqu’à 17h00, dans des bonnes conditions. 3 listes partisanes et 3 indépendants sont concernés par les élections dans cette région.

Le président de l’Instance régionale pour les élections, Adel Achour, a fait savoir qu’aucune participation de militaires et de sécuritaires n’a été enregistrée, samedi, dans l’opération de vote.

Le conseil municipal de Tibar a été dissous, le 13 mai 2019, suite à la démission collective de 12 membres.