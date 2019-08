Le Raja de Casablanca, engagé en Ligue des Champions d’Afrique de football, a fait match nul, 3 buts partout, samedi sur le terrain des Gambiens de Brikama United, pour le compte de la manche aller du tour préliminaire de cette compétition.

Les buts des Rajaouis ont été signés Badr Banoun, auteur d’un doublé (2e et 56e) et Mohcine Metouali (30è). Ceux des Gambiens ont été l’oeuvre de Momodou Bojang (24e et 37e) et de Adama Manneh (45e). Le match retour est prévu dans deux semaines à Casablanca.