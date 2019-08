Ligue 1 française/ FC Nantes : Gourcuff succède à Halilhodzic

Le technicien français Christian Gourcuff, est devenu le nouvel entraîneur du FC Nantes en remplacement du Bosnien Vahid Halilhodzic, démissionnaire, a annoncé jeudi le club pensionnaire de la Ligue 1 française de football sur son compte officiel Twitter.

“Le FC Nantes informe avoir trouvé un accord avec le technicien français pour sa prise de fonction immédiate à la tête de l’effectif professionnel”, a indiqué le club breton dans un communiqué.

Arrivé en octobre 2018 pour succéder à Miguel Cardoso et relever une situation sportive mal engagée (19e, 12e place finale), Halilhodzic a depuis entretenu des relations conflictuelles et froides avec la famille Kita – le président et propriétaire, Waldemar, et Franck son fils, directeur général délégué -.

Gourcuff (64 ans) reste sur une mauvaise expérience sur le banc du club qatari d’Al-Gharrafa qu’il avait dirigé lors de la saison 2018-2019 (10 victoires, 6 nuls, 7 défaites).

La formation de Nantes entame la saison 2019-2020 dimanche en déplacement face à Lille, dans le cadre de la 1re journée.