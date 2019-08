Tunisie – Météo : Temps très chaud

Ciel partiellement voilé sur la plupart des régions, les nuages devenant progressivement abondants l’après midi sur les régions ouest avec orages et pluies isolés puis intéresseront les régions Est.

Possibilité des chutes de grêle par endroits. Vent de secteur Sud assez fort de 20 à 45 km/h près des côtes Est, et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs. Mer agitée sur les côtes Est et dans le golfe de Tunis et peu agitée ailleurs.

Températures élevées, les maximales seront comprises entre 36 et 40°C dans les régions côtières Est, entre 40 et 45°C dans le reste du pays et atteignant 47°C dans le sud ouest avec vent de sirocco.