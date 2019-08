Tunisie – Alerte météo : Températures élevées avec vent de sirocco à partir du mardi 06 août

Les températures seront élevées avec vent de sirocco dans la plupart des régions à partir du mardi 06 août 2019, selon une alerte publiée, lundi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

Elles resteront élevées mercredi et jeudi 07 et 08 août 2019 et dépasseront de 06 à 10 degrés les moyennes saisonnières.

Les maximales varieront entre 36 et 40 degrés dans les régions côtières Est, entre 40 et 44 degrés dans le reste de régions et atteindront localement 47 degrés dans le Sud-ouest.

Les conditions météo seront favorables à la formation de cellules orageuses dans le nord et le centre, accompagnées de pluies avec des chutes de grêles par endroits l’après-midi.