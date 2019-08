Transfert : Le CA Bizertin récupère les services de l’attaquant Adam Rejaibi

Le CA Bizertin a annoncé jeudi sur sa page officielle du réseau social “Facebook” qu’il a récupéré sont attaquant Adam Rejaibi dans le cadre d’un contrat de deux ans.

Le joueur de 25 ans, qui a quitté le CA Bizertin en 2015 pour rejoindre l’Espérance ST, a remporté avec les “sang et or” trois championnats de Tunisie en 2017, 2018, 2019, une coupe de Tunisie 2016, la coupe arabe des clubs en 2017, et une Ligue des champions d’Afrique en 2018.

La formation nordiste a perdu au mercato d’été les services de certains de ses joueurs cadres, tels que l’attaquant ivoirien Ibrahima Ouattara et le milieu de terrain Fadi Ben Chouk pour l’Espérance ST et le défenseur Seddik Mejri pour le Club Africain.

Il a recruté d’autre aprt l’attaquant algérien Jamaleddine Chettal, le défenseur camerounais Gabriel Kak et son compatriote et milieu de terrain Martial Ekong, l’avant de pointe Sabri Zaidi et le gardien de but AliAyari, tout en enregistrant le retour de l’attaquant Ziad Ounalli qui avait été prêté au club saoudien Al Baten.

Les protégés de l’entraîneur Nassif Bayaoui effectuent actuellement un stage en Serbie jusqu’au 6 août, dans le cadre de la préparation du tour préliminaire de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions et pour la nouvelle saison de Ligue 1 professionnelle 2019-2020, qu’ils entameront en accueillant le CS Hammam-lif fin août.