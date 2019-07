Tunisie : Réunion du bureau de l’ARP

Réuni, mercredi, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé d’examiner deux projets de loi en séance plénière. La réunion s’est tenue sous la présidence de Abdelfattah Mourou, président du parlement par intérim.

Le premier projet de loi porte approbation de la convention de coopération financière entre la Tunisie et la République d’Allemagne fédérale pour l’année 2016. Le deuxième projet porte approbation du protocole d’accord entre la Tunisie et l’Italie et concerne un programme de soutien au secteur privé et l’intégration financière dans les domaines de l’agriculture et de l’économie sociale et solidaire.

Sur un autre plan, le bureau de l’ARP a constaté la démission de neuf députés du groupe parlementaire de Nidaa Tounes, composé actuellement de 27 députés.

La séance plénière organisée ce mercredi est consacrée à l’examen de plusieurs projets de loi à caractère économique et financier.

Le bureau de l’ARP avait décidé le 23 juillet dernier l’organisation de séances plénières les 30 et 31 juillet consacrées à la poursuite de l’adoption des projets de loi programmés. Il avait examiné aussi la possibilité de demeurer en état de réunion permanente lors des vacances parlementaires.

A l’issue de la réunion mardi des présidents des groupes parlementaires, il a été décidé de reporter la séance plénière d’un jour.