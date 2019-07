Maroc – Tunisie : Une polémique non fondée sur l’absence de Mohammed VI aux funérailles de BCE

Suite au décès du président Béji Caïd Essebsi, les réseaux sociaux notamment Facebook, par ignorance sans doute, ont fait naître une polémique qui n’a pas lieu d’être entre la Tunisie et le Maroc.

Alors l’ambassade du Royaume du Maroc est montée au créneau pour expliquer la situation.

Dans un communiqué, il est indiqué que «Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au président de l’Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ennaceur, dans lequel le souverain a exprimé ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à «la disparition de l’un des grands hommes de la Tunisie ayant consacré leur vie à servir leur pays et contribué avec abnégation et dévouement à l’édification de son Etat moderne.

Son Altesse Royal, le Prince Moulay Rachid, a représenté SM le Roi Mohammed VI aux funérailles du président Béji Caïd Essebsi, qui se sont déroulées samedi (27 juillet 2019, ndlr) à la salle de l’Indépendance au palais Carthage à Tunis.

À cette occasion, SAR le Prince Moulay Rachid a présenté les condoléances au président tunisien par intérim, M. Mohammed Ennaceur, au chef du gouvernement, M. Youssef Chahed, et aux membres de la famille de feu Béji Caïd Essebsi».

Mais malgré ces bonnes intentions, des internautes ont cru bon de jouer les malins en voulant créer une polémique via des commentaires hostiles sur Facebook.

Évoquant l’absence du roi Mohammed VI, ces individus n’ont même pas pris la peine de se renseigner. En effet, le roi, resté au Maroc pour la fête du trône (qui coïncidait avec le décès du président tunisien), a été représenté par le prince Moulay Rachid.

Heureusement, ces vaines tentatives n’auront eu aucun impact négatif sur les relations entre les deux pays frères et amis.

De plus, selon un communiqué émanant du ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et sur hautes instructions royales, «il a été décidé d’annuler la réception qui était prévue à l’ambassade du Maroc en Tunisie, à l’occasion de la fête du trône, suite au décès du président Béji Caïd Essebsi -Que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde- et ce en signe de partage des sentiments de tristesse et de compassion avec la République tunisienne sœur».

S.B.N avec communiqué