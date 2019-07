Tunisie : Cérémonie officielle des obsèques de Béji Caïd Essebsi au Palais présidentiel

Porté par six soldats de la légion d’honneur des trois armées, le cercueil de Mohamed Béji Caïd Essebsi a quitté ce matin à 10h45 la demeure présidentielle de Dar Essalem en direction de la Grande Salle du palais de Carthage dans une atmosphère de procession.

Recouvert du drapeau rouge et blanc de la Tunisie, le cercueil de Béji Caïd Essebsi a été posé sur un canon à avant-train tiré par un camion militaire à son bord une formation militaire des trois armes.

Le camion militaire était devancé par une troupe militaire cérémoniale de musique qui rythmait les pas des soldats de détachement relevant des trois armées.

Arrivé au palais présidentiel de Carthage, le cercueil du président fut levé et transporté sur les épaules des soldats de la légion d’honneur, et a ensuite traversé une haie de la garde présidentielle jusqu’à l’entrée du Palais.

Le cercueil du président fut ensuite déposé devant le président de la République par intérim Mohamed Ennaceur et le chef du gouvernement Youssef Chahed qui se sont recueillis sur la dépouille de Béji Caïd Essebsi.

Le cercueil du président Caïd Essebsi a été ensuite transporté à l’intérieur de la grande salle du Palais de Carthage, où il été déposé sur un socle. Les insignes et les décorations du président défunt ont été déposés par trois soldats sur le cercueil.

Les membres de la famille du président Béji Caïd Essebsi, le président par intérim Mohamed Ennaceur ainsi que le chef du gouvernement étaient présents au premier rang de la grande salle du Palais de Carthage où a lieu la cérémonie des obsèques.

Plusieurs dirigeants et chefs d’Etat prennent part à la cérémonie, notamment le président algérien Abdelkader Ben Saleh, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale libyen, Fayez El Sarraj, l’Emir de l’Etat du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani ainsi que du Roi d’Espagne Philippe VI, et le Prince Moulay Rachid, frère du ri du Maroc, Mohamed VI. Y prennent part également les présidents palestinien Mahmoud Abbas, français Emmanuel Macron et portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

Des représentants d’organisations internationales et régionales ainsi que des personnalités nationales et internationales, dont le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit assistent à la cérémonie.