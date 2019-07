Pour Eammanuel Macron, feu Caïd Essebsi est un homme de ” combat “

La cérémonie des obsèques nationales du président Béji Caid Essebsi, décédé, jeudi 25 juillet, jour de la fête de la République, à l’hôpital militaire de Tunis, ont eu lieu, samedi, au palais de Carthage.

Elle s’est déroulée dans une ambiance solennelle et de grand recueillement, en présence de nombreuses personnalités nationales et diplomatiques ainsi que des chefs d’Etat et de gouvernement.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Mohamed Ennaceur a prononcé l’oraison funèbre du disparu.

Présent à la cérémonie des obsèques, le président français Emmanuel Macron a livré un discours posé. ” La France accompagne le peuple tunisien en ce moment de deuil “, a-t-il affirmé, faisant part de son admiration pour la dignité, la force et la sérénité qui ont marqué le peuple tunisien durant ces jours derniers.

Et d’ajouter : Je salue la dignité du peuple tunisien qui se tient aux côtés de son défunt président “.

Le président français a rendu un vibrant hommage à la mémoire du président Béji Caïd Essebsi, le qualifiant d’homme ” courageux ” de ” combat ” et de ” sagesse ” qui aura présidé son pays dans un moment essentiel de son histoire, où il a œuvré à instaurer la paix et la stabilité dans la région, l’égalité successorale hommes-femmes, la démocratie et le progrès.

” Premier président de la deuxième République, feu Caïd Essebsi dispose d’une grande force de conviction et de sagesse “, a encore souligné Macron, rappelant que l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui avait rendu un vibrant hommage, jeudi dernier, en présentant ses condoléances à sa famille et à l’ensemble du peuple tunisien.

Le Président français a, en outre, présenté à la famille du Président Béji Caïd Essebsi ses sincères condoléances.