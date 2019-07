Coupe arabe 2019-2020 (16emes de finale) : Chabab jordanien-ES Sahel, Al Nejmah libanais-Espérance ST

L’ES Sahel, tenante du titre, a hérité du Chabab de Jordanie, en seizièmes de finale de la Coupe arabe des clubs 2019-2020 de football, au terme du tirage au sort effectué samedi après-midi à Rabat (Maroc).

De son côté, l’Espérance ST, deuxième représentant du football tunisien dans la compétition, aura pour adversaire Al Nejmah du Liban.

ES Sahel et Espérance ST disputeront le match aller respectivement en Jordanie et au Liban et le match retour à Sousse et Tunis.

Le CA Bizertin, troisième club tunisien engagé dans la compétition comme invité, passera par le tour préliminaire où il fait partie du groupe B composé des champions de Djibouti, Comores et Essaouira d’Algérie.

Les deux premiers des Groupes A et B seront qualifiés au prochain tour.

La dernière édition de cette compétition avait été remportée la saison dernière par l’Etoile du Sahel, vainqueur en finale d’Al-Hilal d’Arabie saoudite (2-1), empochant au passage la somme de 6 millions de dollars.

Coupe arabe 2019-2020

16èmes de finales :

Match 1 : Forces Aériennes (Irak) – Salmiya (Koweït)

Match 2 : Chabab Jordanie (Jordanie) – Etoile du Sahel

Match 3 : Al Jaish (Syrie) – FC Nouadhibou (Mauritanie)

Match 4 : Al Merreikh (Soudan) – Wydad Casablanca (Maroc)

Match 5 : Al Ismaily (Egypte) – Ahly Benghazi (Libye)

Match 6 : Al Nasr (Oman) – Al Jazeera (Emirats Arabes Unis)

Match 7 : Al Wasl (Emirats Arabes Unis) – Al Hilal (Soudan)

Match 8 : Al Arabi (Koweït) – Al Ittihad Alexandrie (Egypte)

Match 9 : Olympique Club de Safi (Maroc) – Qualifié 1 qualifications

Match 10 : Al Nejmah (Liban) – Espérance de Tunis (Tunisie)

Match 11 : MC Alger (Algérie) – Dhafar (Oman)

Match 12 : Al Koweït (Koweït) – Al Shorta (Irak)

Match 13 : Raja Casablanca (Maroc) – Croissant Al Quds (Palestine)

Match 14 : Qualifié 2 qualifications – Al Chabab (Arabie Saoudite)

Match 15 : CS Constantine (Algérie) – Al Muharraq (Bahreïn)

Match 16 : Al Ahd (Liban) – Al Ettihad (Arabie Saoudite)