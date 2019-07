Tunisie : Des représentants d’organisations internationales et régionales déplorent la disparition de Béji Caïd Essebsi

Plusieurs représentants d’organisations internationales et régionales ont exprimé dans des messages de condoléances leur profonde tristesse et leur compassion avec le peuple et le gouvernement tunisiens à la suite du décès du président de la République Béji Caïd Essebsi.

Le secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe, Taieb Baccouche a adressé ses sincères condoléances et sa compassion aux membres de la famille du président et au peuple tunisien.

La présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Maria Fernanda Espinosa a déploré la disparition de Béji Caïd Essebsi. ” Il était un fervent défenseur de l’égalité entre les sexes et a contribué activement au renforcement de l’unité et de la stabilité de la Tunisie “, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, l’ex directrice du Fond Monétaire International, Christine Lagarde a également présenté ses sincères condoléances à la famille du président. ” Qu’il repose en paix “, a-t-elle dit.

De son coté, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a regretté la disparition du président Caïd Essebsi, estimant que ” la Tunisie a perdu un grand homme d’Etat “.

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères français, Jean Yves Le Drian s’est déclaré ému par la disparition de Béji Caïd Essebsi.

” La Tunisie perd un homme d’Etat qui aura profondément marqué l’histoire de son pays “, a-t-il déclaré.

La France déplore la perte d’un ami ” qui toute sa vie aura été l’inlassable acteur du rapprochement et de l’amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. ”

” Caïd Essebsi aura œuvré tout au long de sa vie, à l’apaisement des mémoires “, a-t-il ajouté.

Jean-Yves Le Drian a salué la contribution de Béji Caïd Essebsi à la stabilité et à l’unité nationale de la Tunisie, une contribution qu’il qualifie d'”inestimable”.

Et d’ajouter ” Il aura consacré les dernières années de sa vie à engager son pays dans la construction d’un système politique démocratique, respectueux des droits de l’Homme, de l’égalité entre les femmes et les hommes et des libertés de religion et de conscience.”