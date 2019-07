Gafsa – Législatives 2019 : 14 listes déposées pour les prochaines élections législatives

Quatorze listes, représentant des partis, des coalitions et des indépendants, ont été soumises à la Commission régionale électorale indépendante de Gafsa (Irie) pour les élections législatives 2019 depuis le lancement des dépots le 22 juillet courant.

Un membre de l’Irie de Gafsa et son porte-parole, Najmeddine Kheraif, a précisé à l’agence TAP que 14 listes avaient déposé des dossiers pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Gafa au cours des trois premiers jours.

Le dernier délais de dépôt des candidatures expire le 29 juillet. Les listes sont réparties entre 6 partis, à savoir le Mouvement du Peuple, le Mouvement Al-Mahaba, le Mouvement Ennahdha, Afek Tounes, le Parti constitutionnel libre, le Mouvement national de la jeunesse tunisienne et les deux coalitions du Front populaire et de “la coalition de l’autre Tunisie”, en plus de six listes indépendantes.

Najmettine Kheraif a qualifié d'”ascendant” le dépôt des dossiers de candidature, soulignant l’importance de soumettre à temps les dossiers de candidature, compte tenu du temps nécessaire pour régulariser les dossiers en cas d’irrégularités relevées.

Deux députés de Gafsa à l’Assemblée des représentants du peuple sont tête de liste, respectivement Ammar Amrousia du Front populaire, et Zeineb Brahimi, du Mouvement Ennahdha.

La circonscription électorale de Gafsa compte sept sièges au parlement et le nombre des électeurs dépasse les 222 mille.