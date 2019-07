Chelsea domine le Barça pour la première de Griezmann

Entre Chelsea et le FC Barcelone, c’est une longue et belle rivalité. Depuis 2009 et la controversée demi-finale retour de Ligue des Champions, la tension entre les deux équipes est palpable lors de chaque confrontation. Ce mardi, sur la pelouse du Saitama Stadium, au Japon, la haine n’était pas forcément au rendez-vous, mais cela n’a pas empêché les Blues de vaincre les Barcelonais (2-1) lors d’un match de la Rakuten Cup.

Pour sa première sur le banc londonien face à un adversaire qu’il connaît très bien, Frank Lampard a choisi de laisser les Français au repos et de tester les jeunes joueurs de son effectif, qu’il va devoir exploiter de la meilleure des façons cette saison en raison de l’interdiction de recrutement prononcé par la FIFA. L’occasion pour Christian Pulisic de s’installer sur la gauche et de montrer toute sa vivacité, grâce au bon travail dos au but de Tammy Abraham. L’attaquant anglais a d’ailleurs ouvert le score un peu après la demi-heure de jeu (34e) sur un double contact face à Ter Stegen après une récupération de Jorginho devant la surface catalane.

Les changements à la mi-temps de part et d’autre n’ont rien changé : les Barcelonais ont continué de buter sur une bonne défense londonienne tandis que les Blues se sont montrés réalistes et ont progressé sans difficulté dans la moitié de terrain adverse. Ross Barkley a ensuite enfoncé le clou en fin de rencontre avant qu’Ivan Rakitic n’égalise d’une superbe demi-volée pour sauver l’honneur du Barça, en difficulté malgré la présence d’Ousmane Dembélé ou de Sergio Busquets sur le terrain.

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Antoine Griezmann a proposé de belles combinaisons à l’entrée de la surface puis a rejoint le banc de touche en deuxième période. Cette victoire permet à Frank Lampard de prendre la mesure de son équipe, qui doit affronter Reading, le Red Bull Salzbourg et le Borussia M?nchengladbach avant de démarrer sa saison de Premier League avec un choc face à Manchester United.