Tunisie : Les soldes d’été vont démarrer le mercredi 7 août 2019

Les soldes d’été vont démarrer le mercredi 7 août 2019 et se poursuivront pendant six semaines. Cette période pourrait être, ensuite, prolongée de deux semaines, a annoncé mardi à l’Agence TAP, Yasser Ben Khalifa, directeur général de la concurrence et des enquêtes économique.

Cette date a été fixée en concertation entre le ministère du commerce et la profession, avant la période de la fête de l’Aid El Idha et la rentrée scolaire. Il s’agit de permettre aux parents de profiter des réductions, pour acheter les habits et les fournitures scolaires pour leurs enfants, a t-il indiqué.

Les réductions consenties par les commerçants, varieront entre 20 et 80%.

Ben Khalifa a également, assuré que des opérations de contrôle sont déjà lancées par le département du commerce, surtout dans les boutiques de prêt-à-porter et des chaussures pour repérer les stocks disponibles, leurs origines et leurs prix hors soldes. 55 équipes de contrôle économique sont mobilisées à cette fin, sur tout le territoire.

Et de préciser que les campagnes de contrôle vont s’intensifier durant la période des soldes pour s’assurer du respect des règles régissant les soldes (affichage des prix et du pourcentage des réductions, double étiquetage, déclarations préalables…).

Les commerçants concernés pourront déposer leurs demandes d’adhésion aux soldes à partir de demain 24 juillet 2019, dans les directions centrales et régionales relevant du ministère, a t-il encore, fait savoir.