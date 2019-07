Tunisie : Ils bloquent la station de pompage des eaux de Chott Fjij à Gabès 

Une coupure et une perturbation dans l’approvisionnement de l’eau potable ont été enregistrées, lundi 22 juillet, dans la ville de Gabès et les localités d’El Hamma et Ouedhref dans la même région.

Selon un communiqué de la SONEDE, ces perturbations sont dues au blocage de l’activité de la station de pompage des eaux de Chott Fjij dans la délégation d’El Hamma par des agriculteurs relevant du Groupement de Développement Agricole “l’Oasis”.

Ces agriculteurs protestent contre des coupures programmées de l’eau d’irrigation pour satisfaire les besoins de la population en eau potable, selon des sources de la région de Gabès.

Cette région du sud tunisien (Gabès) est l’une des régions qui souffrent le plus de stress hydrique. La SONEDE avait misé, à cet effet, depuis plus qu’une décennie, sur l’économie de l’eau, dans les districts dont les réseaux ont une efficience médiocre et qui sont dans une situation alarmante.

Il s’agit des districts de Kairouan, Kasserine, Gabès, Médenine, Tataouine, Sidi Bouzid et Gafsa.