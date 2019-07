Tunisie : Départ du premier contingent de pèlerins tunisiens pour les lieux saints

Une délégation de responsables gouvernementaux a salué mardi soir le premier contingent de pèlerins tunisiens à son départ de l’aéroport mardi soir à destination des lieux saints.

Le premier contingent de pèlerins compte de 220 pèlerins accompagnés par une équipe médicale et un certain nombre de compagnons et de guides religieux, selon le directeur des vols à l’aéroport, qui a signalé que les vols depuis l’aéroport reservé aux pélerins continuera au cours des prochains jours à raison d’un ou deux vols par jour, le dernier vol pour l’aéroport de Djeddah, en Arabie saoudite, étant prévu le 4 août.

La première délégation de pèlerins tunisiens a été saluée à son départ par Lazhar Karoui Chebbi, le ministre conseiller représentant personnel du président de la République, les ministres des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, des Transports, Hicham Ben Ahmed, et la ministre de la santé par intérim, Sonia Becheikh. Le Mufti de la république, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Tunisie, les représentants de la société nationale de services et d’hébergement (Mountazah Gammarth), de la compagnie aérienne tunisienne, du bureau de l’aviation civile, des aéroports, des services de sécurité et des douanes tunisiennes ont assisté également au départ de la délégation des pèlerins.

Le Directeur général des passeports, président du comité d’honneur de l’initiative “Route de la Mecque”, le général de division saoudien Souleiman Al Yahya, a déclaré à la presse que l’initiative lancée par son pays en Tunisie “permettra d’achever les procédures d’arrivée dans 6 bureaux d’enregistrement dans un quart d’heure”.

“Nous sommes fermement convaincus que cette expérience sera couronnée de succès car elle permettra au pèlerin tunisien d’achever les procédures de départ de la Tunisie et d’atteindre rapidement la Terre Sainte”, a déclaré pour sa part le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum. Il n’a pas exclu de généraliser cette expérience aux autres aéroports tunisiens.

Il a souligné que le lancement de l’initiative “la route de La Mecque” de l’aéroport international Tunis-Carthage concernera environ la moitié des pèlerins tunisiens, dont le nombre total dépasse les 11 mille pèlerins.

Le ministre des Transports, Hicham Ben Ahmed, a indiqué de son côté que “cette initiative permettra de réduire les nombreuses heures d’attente du pèlerin tunisien dans les aéroports saoudiens pour finaliser les procédures de son arrivée aux lieux saints dans quelques minutes”.

Il a ajouté que la compagnie aérienne tunisienne assurera le transport des pèlerins tunisiens conjointement avec la compagnie saoudienne, ajoutant que le transporteur national avait affrété un avion afin de garantir le transport des pèlerins dans les meilleures conditions.