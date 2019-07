Mornaguia : Incendie maîtrisé de l’usine de vêtements usagés

Après une vingtaine d’heures de lutte contre les flammes, les sapeurs pompiers sont venus à bout, dimanche après-midi, de l’incendie de l’usine Soritex de vêtements usagés, à Mornaguia.

Le feu qui s’est déclaré, samedi soir, a ravagé tout le contenu de l’entrepôt de l’usine d’import-export qui s’étend sur 5000 m2, fait savoir, à l’agence TAP, le directeur régional de la Protection civile de la Manouba, Habib Dridi.

Les dégâts ont consisté en la destruction de 40 conteneurs de vêtements usagés, un camion, trois tracteurs, 50 tables en bois et plusieurs machines et produits d’emballage, outre l’effondrement total du toit de l’entrepôt.

En plus des cinq camions de la protection civile de la Manouba, quatre autres camions pompiers ont été dépêchés, en renfort, par les directions régionales de Tunis, l’Ariana et Ben Arous. La forte mobilisation a permis de circonscrire le feu et de préserver trois usines à proximité de l’entrepôt, ainsi qu’une importante partie de l’unité de Soritex.

Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes de l’incendie qui restent encore inconnues.

Le gouverneur de la Manouba, Ahmed Smaoui, s’est déplacé, dimanche après-midi, sur les lieux, pour suivre la fin de l’intervention et prendre connaissance des dégâts.