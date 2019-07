CAN-2019 : “Le meilleur moyen de procurer de la joie au peuple est de gagner des titres pour rendre fière toute une nation”

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football sacrée championne d’Afrique 2019, Djamel Belmadi, a assuré samedi à Alger, que “le meilleur moyen” de procurer de la joie au peuple est de “gagner des titres pour rendre fière toute une nation”.

“C’est la première fois de l’histoire du football algérien que notre équipe nationale est sacrée en dehors de ses bases. C’est une immense fierté d’avoir réussi notre objectif en procurant de la joie à notre peuple qui mérite cette victoire historique”, a déclaré Belmadi en marge de la cérémonie de remise des médailles de l’ordre du mérite national aux membres

de la sélection algérienne de football, samedi au Palais du peuple (Alger).

“Le mérite revient aux joueurs, c’est eux les principaux acteurs. Ils se sont battus durant tout le tournoi pour aller décrocher le trophée. Un grand bravo à eux”, a-t-il ajouté.

L’équipe nationale a été sacrée championne d’Afrique pour la deuxième fois de son histoire après 1990, en dominant son homologue sénégalaise 1-0 grâce à une réalisation de Baghdad Bounedjah, vendredi soir au stade international du Caire.

De son côté, le défenseur des Verts Rafik Halliche, s’est dit “ému et fière” après l’accueil que le peuple a réservé aux champions d’Afrique.

“Même si l’attente a été longue pour décrocher cette deuxième étoile, nous avons été accueillis comme des rois. J’espère que nous avons été à la hauteur des espérances en procurant de la joie à tous nos supporteurs”, a-t-il dit.

Le president algerien , Abdelkader Bensalah, a décidé samedi de décerner des médailles de l’ordre du mérite national aux champions d’Afrique algériens, arrivés samedi après-midi à Alger en provenance d’Egypte où ils ont pris part à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 de football.

“Considérant les peines et les moments difficiles que vous avez endurés avec patience et fierté, nous avons décidé de vous décerner des médailles de l’ordre du mérite national en considération de la valeur historique ajoutée au sport algérien.

Cette distinction est véritablement exceptionnelle en ce sens qu’elle vise à récompenser vos réalisations distinguées et à être une source d’inspiration et un exemple pour les générations à venir”, a déclaré M.Abdelkader Bensalah.