Quelques nuages sur l’ensemble du pays. Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, faible à modéré de 15 à 30 km/h. Mer peu agitée et les températures maximales seront comprises entre 30 et 34 degrés sur le nord et les régions côtières et entre 35 et 40 degrés ailleurs.