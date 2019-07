Migration irrégulière : Un millier de Tunisiens arrivés en Italie et en Espagne (1er semestre 2019)

Un rapport réalisé par le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) sur la migration irrégulière au premier semestre de 2019 vient de révéler qu’environ 1019 Tunisiens sont arrivés en Italie et en Espagne et 1008 migrants essentiellement des subshariens et des Syriens sont arrivés en Tunisie durant la même période.

Présenté mardi à Tunis, le rapport montre que la Tunisie occupe la première place au niveau du nombre de migrants irréguliers arrivés en Italie avec un chiffre de 594 personnes suivie du Pakistan (426 migrants) et l’Algérie (271 migrants).

Intervenant à cette occasion, Ala Talbi, directeur exécutif du FTDES a souligné le nombre de migrants irréguliers arrivés en Italie a connu une baisse en 2019 étant donné qu’il était de 3002 durant la même période de 2018.

Dans ce contexte, il a précisé que 1266 opérations de migration irrégulière par voie maritime ont été déjouées durant le premier semestre de 2019.

Il a, par ailleurs, ajouté que le nombre de disparus au cours de cette même période est de 423 personnes rappelant que le nombre total des Tunisiens rapatriés d’Italie en 2018 était de 2323.

S’agissant des opérations de franchissement illégal des frontières par voie terrestre, l’intervenant a signalé qu’elles ont augmenté remarquablement atteignant 301 opérations alors qu’elles n’étaient que 105 opérations au premier semestre de 2018 et le nombre de migrants irréguliers n’a pas dépassé les 417 personnes.