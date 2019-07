CAN 2019 (Demi-finale) : L’équipe nationale tunisienne brigue la quatrième finale de son histoire

L’équipe nationale tunisienne de football, qui détient un titre continental, tentera de briguer la quatrième finale de coupe d’Afrique des nations de son histoire en affrontant dimanche au stade du 30 juin au Caire, son homologue sénégalaise, en demi-finale de la 32e édition, après les deux éditions qu’elle avait accueillies en 1965 et 2004, date de seul sacre, et 1996 en Afrique du Sud.

Le onze sénégalais, en quête de sa première consécration, tentera de son côté de se qualifier pour la deuxième finale de son histoire après celle de 2002 perdue aux tirs au but face au Cameroun.

Les Aigles de Carthage qui montent en puissance après un premier tour poussif, auront affaire à un puissant adversaire, un des favoris pour le sacre final, renforcé par des joueurs de grandes qualités techniques, à l’image des attaquants Sadio Mané, de Liverpool, Keita Baldé (Inter Milan, ITA), le milieu de terrain Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, ANG) et le défenseur Moussa Wagué (FC Barcelone, ESP).

Les Lions de la Teranga seront des adversaire très coriaces des Tunisiens.

Premiers au classment africain de la FIFA, ils ont fait preuve d’une grande rigueur défensive lors de la CAN 2019 en ne concédant qu’un seul but lors de leur défaite au premier tour devant l’Algérie (0-1) pour le compte du groupe C.

Les Sénégalais ont remporté deux victories au premier tour face à la Tanzanie (2-0) et le Kenya

(3-0) avant de battre l’Ouganda (1-0) en huitièmes de finale et le Bénin en quart de finale sur le même score

Les Aigles de Carthage sont donc bien conscients que la tâche ne sera pas aussi facile qu’elle ne l’a été contre Madagascar en quarts de finale.

La mission n’est pas pour autant impossible, surtout après le sursaut des coéquipiers de Youssef Masakani lors des huitièmes de finale face au Ghana, en décrochant leur qualification aux tirs au but, avant de s’imposer nettement devant les Baréa en quart de finale.

Après un début de compétition où les protégés du techncien français Alain Giresse n’ont pas convaincu en concédant trois nuls face à l’Angola et le Mali sur le même score de 1-1 et la Mauritanie (0-0), les Aigles de Carthage ont montré un visage plus rassurant au deuxième tour.

Face au Ghana, une des meilleures formations du continent, les Tunisiens ont effet livré une bonne prestation avant de faire étalage de leur supériorité devant Madagascar, la surprise du tournoi pour sa première participation à une phase finale, après avoir terminé à la première place de son Groupe B avec 7 points devant le Nigeria (6), la Guinée (4) et le Burundi (0).

La montée en puissance des Aigles de Carthage a suscité l’espoir des supporters de les voir aller le plus loin possible dans la compétition, notamment après les remaniements apportés par le staff technique au niveau de la composition de départ et le regain de forme des cadres de l’équipe, à l’instar du milieu de terrain Ferjani Sassi, du meneur de jeu Youssef Msakmi, de Wahbi Khazri et de l’attaquant Taha Yassine Khenissi qui a apporté une grande animation au compartiment offensif.

La victoire éclatante en quart de finale contre Madagascar semble avoir transcendé le groupe avant la difficile confrontation face aux Sénégalais, les Aigles de Carthage ne cachant plus leurs ambitions d’aller au bout de leur probant parcours en coupe d’Afrique des nations, et rêvant même d’un second sacre continental.

Le onze national comptera dans cette quête également sur le soutien de ses supporters après la décision de la compagnie Tunisair de réserver quatre vols à destination du Caire, à raison de deux vols par jour samedi et dimanche.

Les équipes nationales tunisienne et sénégalaise se sont affrontées à cinq reprises lors des phases finales continentales, dont trois matchs se sont terminés sur score de 0-0 en 1965 et 2002 et de 2-2 en 2008, tandis que la Tunisie l’avait emporté en quart de finale de la CAN 2004 en s’imposant 1-0.

De leur côté, les Lions de la Teranga ont battu les Aigles de Carthage lors de leur dernier duel en date en coupe d’Afrique des Nations 2017, sur le score de 2-0.

Le coup d’envoi du match sera donné à 17h00 (heure tunisienne) par l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema.