Tunisie – Météo : Les températures de ce wee-kend dépassent les moyennes du mois de juillet

Les températures seront élevées durant cette journée du samedi 13 juillet et celle de demain dimanche 14 Juillet 2019 sur la plupart des régions, a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM).

Selon un bulletin spécial, publié samedi, par l’INM, les températures dépasseront les moyennes du mois de juillet 2019 sur une bonne partie du territoire tunisien avec des écarts compris entre 6 et 10 degrés et les maximales se situeront entre 40 et 46 degrés sur le centre-ouest et le sud et atteindraient un maximum de 49 degrés sur le sud-ouest. Elles varieront entre 35 et 40 degrés sur le reste des régions.

Cette hausse des températures sera ressentie notamment durant la journée de demain dimanche 14 juillet 2019 sur le sud et le centre-ouest avec coups de sirocco.

L’INM a, également, précisé qu’une baisse des températures est prévue sur la plupart des régions à partir du lundi 15 juillet 2019.

D’après les prévisions moyennes échéance pour lundi 15 juillet 2019, l’Institut a prévu que les températures maximales seront comprises entre 30 et 34 degrés sur le nord et les régions côtières, entre 35 et 40 degrés ailleurs pour s’établir à 44 degrés sur l’extrême sud avec coups de sirocco.