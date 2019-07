Bizerte : Un incendie maitrisé par les sapeurs pompiers dans la délégation de Sejnene

Des équipes des sapeurs pompiers de la protection civile ont réussi à maîtriser vendredi un incendie dans la zone forestière de Mrifaq dans le délégation de Sejnene, dans le gouvernorat de Bizerte vendredi, qui a ravagé près d’un hectare et demi dans l’environnement forestier de la région, apprend le correspondant de l’agence TAP auprès du délégué Ali Hamdouni.

“L’intervention rapide et efficace des services de la protection civile, des forêts et des autres services a permis la maîtrise totale de l’incendie et son extinction”, a-t-il précisé, indiquant que ses causes directes restent inconnue”,