Tunisie : Zbidi fait valoir la coopération entre l’armée de l’air et les ministères de l’Enseignement supérieur et du Transport

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, a présidé mercredi après-midi à l’école de l’aviation de Borj Amri, la cérémonie de sortie de la promotion Faouzi Zayeti, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Slim Khalbous et du ministre du Transport Hichem Ben Ahmed.

Zbidi a fait valoir à cette occasion la coopération établie entre l’école de l’aviation et les structures et les institutions nationales rattachées aux ministères de l’Enseignement supérieur et du Transport.

Il a appelé dans ce sens à promouvoir davantage cette coopération au niveau de la formation, de la recherche scientifique et des laboratoires de recherche de manière ” à répondre aux besoins de l’institution militaire “, lit-on dans un communiqué rendu public jeudi par le ministère.

Le ministre de la Défense s’est félicité des résultats enregistrés au niveau du développement des moyens pédagogiques, scientifiques et techniques ainsi que de la révision des programmes d’enseignement propres à la formation des aviateurs, en adéquation avec les missions et les besoins de l’armée de l’air dans les différentes spécialités.

Zbidi a souligné également l’importance des symposiums, des conférences et des stages à caractère scientifique dans la qualité de la formation académique, laquelle concernent les domaines de la défense cybernétique, de la protection des données personnelles, des plateformes d’informations sensibles et de la sécurité informatique.

Il a dans ce sens appelé à la consécration de ce genre de traditions scientifiques et à l’instauration d’un climat favorable à la créativité, et à s’ouvrir sur des institutions similaires dans les pays frères et amis à travers une intensification de la coopération internationale et une diversification de ses réseaux pour enrichir les programmes de formation et les développer.