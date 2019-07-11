CAN-2019 : le classement des buteurs après les deux premiers quarts de finale

Classement des buteurs de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2019) après les deux premiers quarts de finale mercredi:

3 buts: Bakambu (RD Congo), Ighalo (Nigeria), Mané (Sénégal), Ounas (Algérie)

2 buts: Andriamatsinoro (Madagascar), J. Ayew (Ghana), Bahoken (Cameroun), Belaili (Algérie), En-Nesyri (Maroc), Mahrez (Algérie), Okwi

(Ouganda), Olunga (Kenya), Poté (Bénin), Salah (Egypte), Yattara (Guinée), Zaha (Côte d’Ivoire), Zungu (Afrique du Sud)

1 but: Adilehou (Bénin), Al Khnesy (Tunisie), Al-Muhamadi (Egypte), Amada (Madagascar), Andrianantenaina (Madagascar), Andriatsima

(Madagascar), Assombalonga (RD Congo), A. Ayew (Ghana), Baldé (Sénégal), Banana (Cameroun), Billiat (Zimbabwe), Bolingi (RD Congo), Bounedjah

(Algérie), Boussoufa (Maroc), Chukwueze (Nigeria), Cornet (Côte d’Ivoire), Diaby (Mali), Diatta (Sénégal), Djalma (Angola), El Hacen (Mauritanie), El Mohamadi (Egypte), Gradel (Côte d’Ivoire), Gueye (Sénégal), Haidara (Mali), Hassan (Egypte), Ilaimaharitra (Madagascar), Iwobi (Nigeria), Kaba

(Guinée), Kaddu (Ouganda), Kamano (Guinée), Kamatuka (Namibie), Khazri (Tunisie), Kodjia (Côte d’Ivoire), Lorch (Afrique du Sud), Marega (Mali),

Mbemba (RD Congo), Mbwana (Tanzanie), Msakni (Tunisie), Msuwa (Tanzanie), Njie (Cameroun), Nomenjanahary (Madagascar), Omeruo (Nigeria), Omolo (Kenya), Partey (Ghana), Samassekou (Mali), Sarr (Sénégal), Serey Die (Côte d’Ivoire), Slimani (Algérie), Traoré (Mali), Traore (Mali), Troost-Ekong (Nigeria).