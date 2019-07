Persistance d’un temps chaud et dégagé à peu nuageux. Vent de secteur Sud puis tournant au secteur Nord l’après-midi sur le nord assez fort près des côtes et modéré à assez fort à l’intérieur du pays.

Mer agitée sur le nord et peu agitée à agitée ailleurs. Températures élevées et les maximales s’échelleront généralement entre 39 et 45°C et atteignant localement 46°C avec coups de sirocco.