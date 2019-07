Gafsa : Perturbation et coupure dans l’approvsionnement en eau mercredi à Metlaoui

Une perturbation et une coupure dans l’approvisionnement en eau potable ont été enregistrées dans plusieurs localités issues de la ville de Metloui, à savoir Mzirâa, Thelja 2, Chabab, Ennassim, Earraïs, Assaâda Est et Ouest et la cité Ezzouhour 1,2 et n3, a annoncé, mardi dans un communiqué, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Cette coupure d’eau qui aura lieu mercredi 10 juillet, vient suite à la programmation des travaux d’interconnexion d’un nouveau puits profond dite ” Louza 3 “, dans le cadre du renforcement des ressources hydrauliques, et l’amélioration du niveau de l’approvisionnement en eau potable dans la ville de Metlaoui (gouvernorat de Gabès), a ajouté la SONEDE.

L’approvisionnement en eau potable reprendra graduellement dans ces localités jeudi 11 juillet à partir de 7h du matin.