CAN 2019 (8emes de finale) – Les Aigles de Carthage aux quarts, au bout d’un long suspens

La Tunisie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2019), en battant le Ghana aux tirs au but (5-4), au bout d’un long suspens du dernier huitième de finale, disputé lundi soir à Ismaïlia (Egypte). Au terme du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes n’ont pu se départager (1-1).

Le onze national prenait l’avantage par Taha Yacine Khenissi (73) et le Ghana égalisait sur un but de Rami Bedoui contre son camp (90+2).

En quart de finale, prévu jeudi 11 juillet au stade Assalam au Caire, la Tunisie qui remporte son premier succès face au Ghana dans une compétition officielle, sera opposée à Madagascar qui s’est qualifiée, dimanche soir, aux dépens la RD Congo aux tirs au but également 4-2 (2-2 au terme du temps réglementaire et des prolongations).

La Tunisie qui remporte sa première victoire dans la compétition également après trois matchs nuls au premier tour, est le 8e pays ayant composté son billet pour les quarts après le Nigéria, le Benin, le Sénégal, l’Afrique du Sud, Madagascar, l’Algérie et la Côte d’Ivoire.

Après un premier quart d’heure où les Tunisiens poussaient leurs adversaires dans leur zone, les Ghanéens élevaient le rythme de jeu et imposaient un pressing sur la défense tunisienne.

Les Black Stars qui mettaient de l’intensité d’entrée dans les duels physiques, s’installaient en effet dans le camp tunisien et ont même failli prendre l’avantage par Kassir dont la reprise de la tête était renvoyée par le poteau (16).

La Tunisie s’offrait sa première occasion à la 21 sur un corner bien repoussé par Kasim devant la ligne de but. Mais le Ghana restait le plus menaçant en fin de mi-temps avec une tentative lointaine de Partey non cadrée.

Les Aigles de Carthage peinaient à sortir de leur camp à cause du pressing des Ghanéens mais répondaient par des actions individuelles, à l’instar de Msakeni qui tentait sa chance d’une frappe lointaine de Msakni, sans inquiéter toutefois le portier ghanéen.

Les deux défenses se montraient plus vigilantes, mais ce sont les Tunisiens qui se montraient les plus maladroits et s’exposaient aux attaques des Ghanéens, à l’image de Wakaso qui adressait une frappe puissante des 25 mètres, repoussée par le gardien Moez Hassen.

Les Black Stars ont cru débloquer la situation à la 41 grâce à André Ayew dont la talonnade trompait le portier Hassen, mais le but était refusé par l’arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas pour une position d’hors jeu de Partey.

Les deux équipes étaient renvoyées dos à dos au terme d’une première mi-temps plutôt dominée par les Ghanéens face à des Tunisiens plus fébriles.

A la reprise, le Ghana maintenait la pression. Wakaso effectuait une touche dans le camp tunisien et trouve Jordan Ayew. Il plaçait une tête non cadrée dans la surface de réparation (48) et Owusu percutait sur le côté et déclenchait un centre tir bien repoussé par Hassen.

La Tunisie réagissait avec un corner, Meriah déviant le ballon du dos et reprenant devant les buts de Ofori.

Les Black Stars mettaient à rude épreuve la défense tunisienne mais ne parvenaient pas cette fois-ci à infiltrer la surface de réparation. Le Ghana posait en effet le jeu alors que la Tunisie optait pour les contres. Giresse tentait alors de renforcer l’attaque en alignant à la 68 Khazri à la place de Badri, un coaching réussi puisque le Stéphanois impulsait la ligne d’attaque tunisien.

La Tunisie jouait beaucoup mieux qu’en première période et bousculait les Ghanéens dans leur zone, à l’image de Khazri qui se présentait dans la surface et décalait pour Khenissi, mais la reprise du sang et or était bloquée par la main par Kasim, sans faire réagir l’arbitre.

Les Aigles de Carthage maintenaient une forte pression. Khazri tirait le corner et mettait le ballon sur la tête de Khenissi dont la réprise s’écrasait sur la barre transversale (70).

Mais ce n’était que partie remise puisque la Tunisie prenait l’avantage à la 73 grâce à Khenissi qui reprenait en force du pied droit un centrage de Kechrida, parti en accélération sur le côté gauche avant de centre dans la surface.

Le sélectionneur français Alain Giresse réalisait un deuxième changement avec la sortie de Msakni et l’entrée de Sliti avant de lancer Bedoui à la place de Khenissi à la dernière minute dans une tentative de verrouiller la défense. Un deuxième changement qui s’avérait lourd de conséquence puisqu’ironie du sort, le malheureux étoilé, juste entré sur la pelouse pour renforcer la défense et préserver le précieux avantage, déviait le ballon de la tête dans ses propres filets en lobant son gardien Hassen à la 90+1, offrant une égalisation presqu’inespérée aux Black Stars.

La Tunisie ratait ainsi l’exploit de se qualifier à quelques secondes de la fin et les deux équipes étaient contraintes de passer par les prolongations pour essayer de se départager.

Les hommes d’Appiah dominaient la première séance des prolongations, mais la défense tunisienne opposait une forte résistance. Ils maintenaient la pression lors de seconde séance, sans pouvoir faire la différence, malgré une grosse occasion de Jordan Ayew en toute fin de rencontre.

Les deux équipes s’en remettaient à la séance fatidique des tirs au but au cours de laquelle les Aigles de Carthage se montraient très concentrés, inscrivant les cinq tirs alors que les Black Stars rataient un penalty par Ekuban.

Le onze national met fin ainsi à la malchance face aux Blacks Stars, un adversaire qu’il n’avait jamais réussi à battre dans une compétition officielle (un nul et six défaites) et donne rendez-vous jeudi à la sélection de Madagascar avec l’ambition légitime de briguer une place en demi-finales.

Tunisie: Mouez Hassen (Farouk Ben Mustaph 120), Wajdi Kechrida, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Oussema Haddadi, Ellyes Skhiri, Ghailane Chaalali, Ferjani Sassi, Anice Badri (khazri 68), Youssef Msakni (Naim Sliti 82) Taha Yassine Khenissi (Rami Bedoui 90).

Entraîneur: Alain Giresse

Ghana: Richad Ofori, Andy Yiadom, Baba Rahman (Lumor Agenyenu 116), John Boye, Nuhu Kassim, Mubarak Wakaso, Afriyie Acquah (Caleb Ekuban 75), Thomas Partey, Samuel Owusu (Awusu Kwabena 107), André Ayew (Asamoah Gyan 84), Jordan Ayew.

Entraîneur : James Appiah