CAN-2019 (8e) – Ghana : “L’équipe de Tunisie force le respect (Sélectionneur Kwesi Appiah)

Le sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a indiqué que la Tunisie, son adversaire en huitièmes de finale de la CAN-2019 de football, lundi à Ismaïlia, est une équipe qui force le respect et qui part avec les mêmes chances de qualification en quarts de finale.

Lors d’une conférence de presse tenue dimanche à la salle des conférences du stade d’Ismaïlia, le coach des Blacks Stars a affirmé qu’il a bien étudié son adversaire à travers le visionnage de ses matches précédents et qu’il a mis l’accent, lors de la préparation, sur le travail mental afin d’éviter à ses joueurs la pression et de leur donner plus de confiance.

“Nous portons les espoirs de tout un peuple donc il ne faut pas le décevoir”, a ajouté Appiah qui a affirmé que son équipe est capable de surmonter les difficultés et ne sera pas affectée par les absences.

“Nous continuerons à jouer avec le même sérieux et la même détermination comme c’était le cas dans les matches précédents”, a affirmé le technicien ghanéen ajoutant qu’il n’y a pas de match acquis d’avance. “Les matches se jouent sur le terrain, et l’élimination de l’Egypte ou du Maroc en est une grande preuve”.

De son côté, le joueur Johnnatan Mensah a affirmé que l’équipe est appelée à livrer une meilleure prestation que lors des matches de poules, estimant que “l’élimination surprise du pays organisateur et celle du Maroc nous oblige à respecter tous les adversaires et à ne sous-estimer aucune équipe”.

“Nous avons les moyens d’atteindre notre objectif et d’aller le plus loin possible dans ce tournoi”, a-t-il conclu.