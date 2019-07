36e Festival international de Gabès du 14 juillet au 8 août

Le 36e session du Festival international de Gabès se tient du 14 juillet au 8 août, riche d’une vingtaine de soirées artistiques et culturelles.

L’ouverture sera une soirée hommage à l’artiste Sadok Amri, un spectacle produit par le festival, et la clôture sera assurée par le chanteur et compositeur Slah Mosbeh.

Huit artistes internationaux au programme de cette session dont le syrien Hussein Deek (le 20 juillet), les rappeurs algériens Soolking (22 août) et l’Algérino (29 juillet), les chanteurs libanais Elyssa (1er août) et Wael Jasser (2 août), l’Egyptien Hani Chaker (6 août) et Cheb Faycel Sghir (7 août).

Les festivaliers auront également rendez-vous avec plusieurs soirées et spectacles animés par des artistes tunisiens, dont Chirine Lajmi et Rayen Youssef (16 juillet), “Ziara” de Sami Lajmi (23 juillet), Latifa Arfaoui (24 juillet), “Nouba” de Samir Agrebi (26 juillet) et Yosra Mahnouch (5 août).

Les amateurs de spectacles humoristiques seront servis aussi. Cinq one-man-shows sont prévus lors de cette session. Ils seront assurés par Wajiha Jendouba (Big bossa, le 16 juillet), Karim Gharbi et Bassem Hamraoui (Double-face, le 17 juillet), Nidhal Saadi (la hakka, la hakka, le 27 juillet), Jaafer Guesmi (Jaafriya, le 30 juillet) et Lotfi Abdelli (Just Abdelli 100 % Tabou, le 3 août). Une pièce de théâtre intitulée “Mémoire courte” est prévue le 15 juillet.

En outre, un colloque littéraire se tiendra du 12 au 14 juillet dans le cadre de cette 36e session Le président de l’Association du Festival international de Gabès, Lassaad Boukhchina, a déclaré, dans une conférence de presse, samedi soir, que le comité d’organisation a tenu à répondre aux attentes et aux goûts des festivaliers.

Il a exprimé le souhait de voir, très prochainement, le festival se doter d’un nouveau théâtre de plein air “qui soit à la hauteur de sa réputation et de celle de la région”.