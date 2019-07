Youssef Chahed : La question des réfugiés et des migrants n’est pas du ressort de la république tunisienne

“La question des réfugiés et des migrants n’est pas du ressort de la république tunisienne. Tous les pays doivent assumer leur responsabilité “, a déclaré le chef du gouvernement Youssef Chahed, lors d’une séance de travail tenue mercredi, à Zarzis (Gouvernorat de Médenine).

Le chef du gouvernement a fait savoir à ce propos, qu’il appellera les ministères des affaires étrangères, des affaires sociales, le gouverneur de Médenine et d’autres parties de la région, à une réunion pour examiner ladite question et se préparer suffisamment, pour éviter au gouvernorat en question d’être pris de court, par l’affluence des réfugiés et épargner au pays une situation difficile et insupportable.

Cette déclaration intervient en réponse à une problématique exposée à ce propos, par le maire de Médenine, Moncef Ben Yamna et dans le cadre du suivi des mesures décidées en mars 2017, par le chef du gouvernement en faveur de la région.

Lesdites mesures concernent la situation des migrants qui se trouvent en grand nombre, à Médenine, ce qui a nécessité le transfert de certains d’entre eux à Zarzis, face à la surcharge des différents espaces qui leurs sont réservés et aux craintes exprimées par les composantes de la société civile et plusieurs organisations de voir le gouvernorat de Médenine se transformer en un centre d’accueil des migrants.