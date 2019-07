Oceana Resort & Spa, ou l’hôtel qui ne jure que sur et par la qualité !

La qualité rien que la qualité. Au sens propre du terme. C’est le maître mot à l’hôtel TUI Sensimar Oceana Resort & Spa, établissement de luxe situé en bord de mer à Hammamet sud, classé 5 étoiles et doté de 208 suites.

Et pour le faire savoir, un peu plus, la direction de l’hôtel a convié quelques journalistes “privilégiés“ mais aussi de professionnels du tourisme à une sorte de démonstration-présentation de son programme de l’été 2019. C’était le samedi 29 juin 2019. Nous avons pu voir et mesurer cette énergie déployée en matière de qualité à tous les niveaux, ou presque.

En clair, ici TUI Sensimar Oceana Resort & Spa le concept qualité est élevé au rang de dogme!

En effet, lors d’un somptueux cocktail donné sur le site du nouveau restaurant-Barbecue, entre piscine et bord de mer, la directrice générale de l’établissement, Amira Ben Haj Ali, a annoncé la réouverture de ce point de vente mythique après rénovation complète de ses installations.

Et la patronne de l’établissement de déclarer : «Le Barbecue est destiné à la fois aussi bien aux résidents de l’hôtel qu’à la clientèle locale», rappelant au passage que «TUI Sensimar Oceana Resort & Spa compte du reste de nombreux fidèles depuis des années».

Sachez en effet que «le restaurant-Barbecue du TUI Sensimar Oceana Resort & Spa est une table de référence dans la zone de Hammamet sud aussi bien midi et soir. Certains plats sont considérés par les clients comme des must en la matière, comme par exemple les pâtes au mérou ou aux langoustes. «Depuis toujours, notre hôtel a misé sur la qualité des produits et des plats proposés avec une carte fidèle à ses références, car on ne change pas une équipe qui gagne (comme on ne change pas une carte qui plaît). Nous avons cependant complètement renouvelé la décoration et les équipements afin de recevoir notre clientèle dans un cadre modernisé et toujours plus accueillant dans une démarche d’amélioration constante de nos prestations», explique Ben Haj Ali.

Si à midi, le Barbecue accueille ses clients dans un style décontracté le soir, le site se transforme en restaurant gastronomique dans une ambiance qui se veut plus romantique avec la brise de la mer et une animation très légère (guitariste ou joueur de cithare), souligne un communiqué de presse distribué aux journalistes.

Précision de taille : le TUI Sensimar Oceana Resort & Spa est un hôtel «Adult Only», et ce conformément au concept de la marque et ne reçoit ses clients qu’âgés de 16 ans au moins. Un choix qui a toujours caractérisé l’hôtel qui cible essentiellement les couples à la recherche de calme et de relaxation.

Pour ces raisons, l’animation y est très légère avec des soirées adaptées sur la plage ou autour de la piscine. «Tout est fait pour que le client se sente bien. Nous nous concentrons beaucoup sur le F&B (Food and Beverage) avec des produits du terroir et une gastronomie locale et internationale pour répondre à tous les goûts», ajoute la directrice générale de l’établissement.

Au sein même de l’hôtel, deux autres restaurants sont également ouverts aux clients, le Culinarium, qui est un restaurant gastronomique de grande qualité, et Le Pacha, lequel offre des spécialités tunisiennes et destiné aux gourmets et à tous ceux qui apprécient la grande cuisine traditionnelle.

Il est à noter que la clientèle locale peut bénéficier de différentes formules d’accès dans le cadre d’une démarche mise en place par l’hôtel d’ouverture sur son environnement.