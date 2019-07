Handisport – 13e meeting international de Tunis : La Tunisie termine en tête avec 15 médailles d’or

La sélection nationale tunisienne a remporté le 13e meeting international handisports de Tunis, dont les épreuves ont pris fin dimanche soir au stade d’athlétisme de Radès, avec une moisson de 46 médailles (15 or, 16 argent et 15 bronze).

La deuxième place est revenue à la Turquie qui a totalisé 21 médailles (11 or, 5 argent et 5 bronze) et la troisième à l’Azerbaidjan avec 16 médailles (7 or, 7 argent et 2 bronze).

La journée de clôture a vu les athlètes tunisiens décrocher cinq nouvelles médailles d’or par l’intermédiaire de Yassine Gharbi (400m chaises), Raouaa Tlili (poids F40-41), Bilel Aloui (1500 m T12), Mohamed Nidhal Khelifi (400 m T52-53) et Mohamed Farhat Chida (400 m T37-38).

Le meeting international handisport de Tunis qui figure dans le calendrier des Grand Prix du Comité international paralympique, est une étape qualificative pour le prochain championnat du monde de Dubai-2019 ainsi que pour les Jeux Paralympiques de Tokyo-2020.