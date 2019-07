CAN-2019 – Tunisie-Mauritanie : le match de la dernière chance

La sélection nationale de football jouera mardi sa dernière chanche face à la Mauritanie, dans un match décisif pour la qualification en 8e de finale, comptant pour la 3e et dernière journée du groupe E de la coupe d’Afrique des nations (CAN-2019).

La Tunisie partage en effet la deuxième place du groupe avec l’Angola avec 2 points chacun, derrière le Mali, leader avec 4 points, tandis que la Mauritanie ferme la marche avec une seule unité, ce qui signifie que toutes les équipes ont la chance de se qualifier au second tour, avec un avantage pour les Maliens.

Le match semble à priori déséquilibré entre une équipe tunisienne plus expérimentée et un néophyte de la compétition, mais il peut réserver des surprises vu la modeste prestation des deux équipes lors des deux premières journées de la CAN et compte tenu de l’enjeu du match.

En l’absence de Ghaylène Chaalali, suspendu, et Aymen Ben Mohamed, blessé, le sélectionneur francais Alain Giresse, attendu au tournant pour ses précédents choix tactiques, est appelé à apporter quelques changements qui restent toujours inconnus mais prévisibles.

Critiqué pour ses choix des gardiens, le technicien francais sera amené à titulariser Moez Hassan pour qu’il puisse avoir confiance en ses moyens après la faute commise face au Mali en marquant contre son camp.

Giresse devra par ailleurs maintenir les mêmes éléments au niveau de la ligne arrière en renouvelant sa confiance à Oussama Haddadi dans le couloir gauche et Wajdi Kechrida sur la droite, tandis que l’axe de la défense sera composée du duo Yassine Meriah et Dylan Bronn.

En milieu du terrain, les choix semblent portés sur les deux pivots Elyès Sekhiri et Ferjani Sassi qui sera en ballottage avec Karim Aouadhi. Pour ses options offensives, le staff technique devra compter sur le trio Naim Sliti, Wahbi Khazri et Youssef Msakni avec Taha Yassine Khenissi à la pointe.

Les Aigles de Carthage seront dans l’obligation de faire bonne figure et de prendre au sérieux leur adversaire qui garde ses chances intactes pour la qualification au second tour. Les “Mourabitounes” tenteront en effet de mettre toute leur énergie dans cette rencontre en comptant sur des joueurs ambitieux et sur une bonne attaque conduite par Ismail Diakité.

Le coup d’envoi du match sera donné à 20h00 au stade de Suez par l’arbitre Rwandais Louis Hakizimana.