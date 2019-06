Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 30 juin 2019

Des bancs locaux de brume et de brouillard durant la matinée sur les régions côtières nord puis temps peu nuageux sur l’ensemble du pays, les nuages seront plus abondants sur les régions du nord-ouest et du centre l’après-midi avec cellules orageuses accompagnées de quelques pluies puis intéresseront localement quelques régions Est.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h, se renforçant relativement l’après-midi sur la zone de Serrât et le golfe de Gabès et dépassant temporairement 60 km/h sous orages.

Mer peu agitée à agitée sur la zone de Serrât et le golfe de Gabès. Températures maximales comprises entre 30 et 35°C sur les régions côtières, entre 35 et 40°C ailleurs avec coups locaux de sirocco.