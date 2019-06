Handisport-13e meeting international de Tunis : La Tunisie en tête avec 33 médailles dont 10 d’or

A l’issue du 2e et avant dernier jour du 13e meeting international handisport de Tunis, qui sera clôturé aujourd’hui dimanche à Radès, la Tunisie se retrouve leader au classement avec 33 médailles (10 or, 11 argent et 12 bronze).

Côté performances, le tunisien Wassim Mtareb a créé l’évènement en battant le record du monde en lancer du disque. Mtareb a réalisé un lancer de 20,12m (RM: 18,39m).

Les autres exploits sont l’œuvre de Yassine Gharbi sur 200m en chaise roulante, Achref Lahouel sur le 1500m, Henia Aydi et Faouzi Rzig en lancer du javelot, Roua Jebali sur le 1500m et Amani Guizani en lancer du poids.

La Tunisie a ainsi grimpé à la première place du tableau des médailles devant la Turquie (15 médailles: 8 or, 4 argent et 3 bronze), l’Azerbaïdjan (17 médailles: 6 or, 6 argent et 5 bronze), le Maroc (14 médailles: 6 or, 4 argent et 4 bronze), l’Inde (14 médailles: 4 or, 8 argent et 2 bronze) et la Russie (12 médailles: 4 or, 4 argent et 4 bronze).

A noter que le meeting international handisport de Tunis figure dans le calendrier du Grand Prix, organisé par le comité international paralympique. Dans sa 13e session le meeting, qui a enregistré la participation de plus de 350 athlètes en provenance de 43 pays, est une étape qualificative pour le prochain championnat du monde (Dubai 2019) ainsi que pour les jeux paralympiques (Tokyo 2020).