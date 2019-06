Handisport- Meeting International de Tunis : la sélection nationale d’athlétisme remporte 15 médailles dont 3 en or

Les athlètes de la sélection nationale de handisport ont remporté 15 médailles (3 or, 7 argent et 5 bronze), vendredi lors de la première journée du Meeting International d’athtétisme de la ville de Tunis organisé au stade d’athlétisme de Radès jusqu’à dimanche.

Les medailles d’or ont été décrochées par Raoua Tlili (poids), Walid Ktila (100m en chaise roulante) et Yassine Gharbi (800m en chaise roulante).

Au terme de la première journée, la Turquie a pris la tête du classement géneral avec 7 médailles (4 or, 3 argent) devant la Tunisie (3 or, 7 arg, 5 br), l’Azerbaidjan 7 médailles (3 or, 3 arg, 1 br), l’Algérie 10 médailles (3 or, 7 br) et la Russie 7 médailles (2 or, 3 arg, 2 br).

Quelque 350 athlètes représentant 43 pays des différents continents prennent part au Meeting de Tunis, qui est une étape de qualification pour les prochains championnats du monde Dubai-2019 et les Jeux paralympiques de Tokyo 2020.