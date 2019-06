La Poste Tunisienne vient d’annoncer l’horaire d’été pour l’ouverture des Bureaux de Poste, des agences RapidPost et des agences Colis Postaux.

La Poste a précisé, dans un communiqué, publié vendredi, que l’horaire, à partir du 1er juillet jusqu’au 31 août 2019, sera comme suit:

– Lundi, mardi, mercredi et jeudi: de 7h 30 jusqu’à13h 30.

– Vendredi : de 7h 30 jusqu’à12h 30.

Concernant les Bureaux de Poste spécifiques, l’horaire du travail sera comme suit :

• Le Bureau de Poste Tunis City ” Géant ” assure la continuité du travail durant toute la semaine de 10h00 à 21h00.

• Le Bureau de Poste de l’aéroport International de Tunis-Carthage, assure la continuité du travail 24h/24 et 7jours/7.

• Les Bureaux de Poste des aéroports Internationaux suivants : Monastir, Jerba-Zarzis, Enfidha, Tozeur et Tabarka seront ouverts sans interruption 7jours/7 en fonction de l’activité aérienne.

Il est à rappeler que 67 bureaux de poste et 25 agences RapidPost continuent à assurer une séance du travail les samedis de 9h00 à 12h15.