CAN 2019 : “Une meilleure prestation de la Tunisie” (Alain Giresse)

CAN 2019

Le sélectionneur du onze national, Alain Giresse, a affirméque la prestation collective des Aigles de Carthage s’est améliorée lors de la 2e journée de la CAN 2019 face au Mali vendredi (1-1), estimant que de petits détails ont empêché les joueurs de l’emporter.

Giresse a affirmé lors de la conférence de presse tenue à l’issue du match du Groupe E que la Tunisie a “disputé la rencontre avec la détermination de se racheter du premier rendement décevant face à l’Angola (1-1) en procédant à de nombreux changements qui ont contribué à l’amélioration de la prestation collective”. “Nous avons vécu un match passionnant qui a connu des périodes différentes, une période difficile lorsque nous avons encaissé le premier but et une autre positive lorsque nous avons égalisé”, a-t-il relevé.

“Nous avons affronté aujourd’hui un adversaire solide disposant de larges qualités techniques. Cependant, malgré les conditions météorologiques difficiles, la présence physique et mentale était au rendez-vous. Encaisser un but contre le courant du match avec la façon dont nous l’avons vu n’a pas empêché l’équipe tunisienne de se réorganiser et imposer sa domination avant de réussir à égaliser”, s’est-il réjoui.

Le technicien français a souligné que “visiblement les joueurs du onze tunisien ont amélioré leur prestation, notamment avec une bonne condition physique et une judicieuse organisation sur le terrain”. Il a ajouté que “l’équipe peut toujours progresser en mieux peaufinant la relance offensive et la concrétisation des occasions, ce que nous espérons réaliser lors du match face à la Mauritanie pour le compte de la 3e journée”.

Pour sa part, l’entraîneur de l’équipe malienne Mohamed Magassouba a indiqué que “l’équipe malienne est jeune et a fait face à un adversaire tunisien rompu à la compétition continentale”.

“Le nul est de ce fait équitable malgré les conditions météorologiques difficiles et la chaleur qui règne. On ne peut demander plus aux joueurs”, a-t-il ajouté.

“L’équipe malienne a réussi à mener au score, mais a joué de malchance en encaissant le but de l’égalisation. Nous aurions pu faire pencher la balance en notre faveur si nous avions réussi à reconvertir les occasions précieuses créées à la fin du match. Nous sommes toutefois satisfaits du résultat qui nous permet de porter notre total à 4 points et je pense que nous avons assuré dans une large mesure notre qualification aux huitièmes de finale”, a fait remarquer Magassouba.

Il s’est déclaré particulièrement satisfait de la bonne gestion des deux premiers matchs. “Nous avons remporté le match contre la Mauritanie 4 à 1 et aujourd’hui nous avons obtenu le match nul. Nous allons essayer de continuer sur cette lancée en tentant de bien gérer le dernier match contre l’Angola”, a-t-il affirmé.