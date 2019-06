Lancement en Tunisie de l’Impact Management System

A l’initiative d’Impact Partner, membre du réseau Yunus Social Business, en partenariat avec Crowe, membre du Réseau Crowe International, et Mazars Tunisie, aura lieu, le 27 juin 2019, le lancement d’Impact Management System – IMS (Système de Management de l’Impact).

Il s’agit d’un ensemble de processus, de recommandations et de règles qu’un organisme peut mettre en place pour piloter, optimiser et éventuellement certifier l’impact social ou environnemental qu’il veut avoir. Cette initiative fait suite à un appel à la standardisation des approches de mesure d’impact, lancé en avril dernier à Washington dans le cadre des journées banque mondiale, par les 80 principaux bailleurs de fonds dans le monde.

« Ce système de management s’adresse aussi bien à une PME qui veut optimiser ses résultats financiers mais également avoir une stratégie pour optimiser son impact social, qu’à une grande entreprise qui a une usine dans une ville donnée et qui veut connaître, au-delà de ses résultats financiers, l’impact de son activité sur l’économie de la ville », explique Fares Mabrouk, Managing Director d’Impact Partner.

L’IMS s’applique également à une collectivité locale ou une ville qui veut optimiser les appuis et le soutien qu’elle apporte à la société civile, aux fonds d’investissements qui veulent connaître l’impact réel des investissements réalisés et aux Associations qui œuvrent dans un domaine bien particulier mais qui souhaitent connaître d’une manière très précise l’impact généré.

A titre d’exemples, le directeur d’un programme d’appui à des personnes souffrant d’handicaps peut s’interroger sur les effets réels de ses activités sur le développement des personnes concernées mais également sur leur famille. Le responsable d’un Master de création d’entreprise peut vouloir mesurer l’impact de la formation sur les étudiants et leur développement après leur sortie de l’université. Combien ont-ils été à créer leur entreprise ? Combien ont il réussit ? La réussite est-t-elle liée à la formation ?

A cet égard, l’Impact Management System représente une contribution à un développement qu’on voit de plus en plus présent dans le monde avec la séparation, progressive, entre vocation de rentabilité et vocation sociale. A travers le lancement de l’IMS, Impact Partner souhaite contribuer à cette tendance mondiale positive et faire que l’innovation sociale soit demain valorisée dans notre société.

Le lancement de l’IMS enregistrera la présence de représentants des organisations professionnelles, de la Centrale patronale, des principales organisations internationales, des bailleurs de fonds, d’institutions financières mais aussi des représentants de la société civile, d’agences de développement, du secteur privé (PME, entrepreneurs, Startups, groupes industriels), des administrations centrales et locales et des partis politiques.