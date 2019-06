Tunisie : Le SNJT dénonce la campagne de dénigrement contre “Dar Essabah”

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé la campagne de dénigrement contre “Dar Essabah”.

Il déclare soutenir les décisions du comité de rédaction des journaux “Essabah” et “Le Temps” de ne pas publier les résultats du sondage d’opinion réalisé par Emrhod consulting “pour préserver la crédibilité” de l’institution de presse.

Dans une déclaration publiée, mercredi, le SNJT estime que les atteintes portées contre la journaliste Monia Arfaoui représentent un délit passible de peine.

Le directeur d’Emrhod consulting, Nabil Belaam, a publié, mardi, une déclaration dans laquelle il a dénoncé les remises en cause de son bureau d’études et accusé “Dar Essabah” et les journalistes Monia Arfaoui et Walid Khefifi de “manipulation” et de chercher à “induire en erreur l’opinion publique”.

Cette précision de Nabil Belaam intervient suite à la publication dans l’édition du journal Essabah, le 22 juin, d’un article intitulé : “Quand d’Emrhod consulting manipule les résultats des sondages d’opinion : Dar Essabah refuse d’être le cheval de Troie dans de sales batailles”.