La Poste tunisienne ouvre un nouveau bureau à La Goulette et ferme celui du Kram Ouest

Un nouveau bureau de poste sera ouvert, mardi, à la région de la Goulette (gouvernorat de Tunis), a indiqué la Poste Tunisienne dans un communiqué, publié lundi.

Ce bureau assurera les différentes opérations et transactions financières et postales au bénéfice des habitants de la région, puisqu’il disposera d’un système d’information et d’un distributeur automatique “DAB”. Le bureau sera ouvert de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00, du lundi au vendredi.

La Poste tunisienne a annoncé, par la même occasion, la fermeture provisoire du bureau de poste du Kram Ouest (CP 2089), afin de le réaménager, dans le dessein de doubler sa capacité d’accueil.

Les habitants de cette région sont invités, ainsi, à se rendre à l’un des bureaux de poste avoisinant pour mener leurs opérations financières, à savoir celui de la Goulette (CP 2060), de Kram (CP 2015), ou de Salambo (CP 2025).