Tunisie : Emission des deux timbres-poste dédiés pour le navire “ISTIKLAL” et le Musée militaire national

La Poste Tunisienne vient d’émettre, lundi, deux timbres- poste dédiés au navire “ISTIKLAL”, première pièce navale fabriquée au profit de l’Armée tunisienne et le Musée militaire national “Le Palais de la Rose” à La Manouba.

Selon un communiqué, publié par la Poste, l’émission de ces deux timbres s’inscrit ” dans le cadre de sa contribution à mieux faire connaître les réalisations et les acquis de l’Armée tunisienne et à mettre en exergue son rôle principal dans la protection des frontières, la sécurité de la Tunisie, le maintien de son indépendance et de sa stabilité d’une part, et la préservation du patrimoine militaire national d’autre part “.

Ces deux timbres- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés, à cette occasion, seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet par les moyens de paiement électronique à travers le site www.e-stamps.poste.tn, à partir du 25 juin 2019.