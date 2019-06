Tunisie : La 55ème édition du festival international de Carthage du 11 juillet au 20 août 2019

Le comité d’organisation du Festival International de Carthage (FIC) a annoncé, dans un communiqué de presse publié samedi soir que la 55ème édition du FIC se tiendra du 11 juillet au 20 août 2019 à l’amphithéâtre Romain de Carthage.

Pour rappel, la 54ème édition du FIC a été marquée par le retour de la chanteuse Amina Fakhet après huit ans d’absence avec le spectacle “Awdat Ar-Rouh”, une des trois productions spéciales du festival l’année dernières aux côtés ” De Carthage à Seville ” de Mohamed Lassoued ayant fait l’ouverture et ” 24 parfums ” de Mohamed Ali Kammoun à la clôture.

La programmation 2018 du festival sous la direction de Mohamed Rassaa, a présenté 24 spectacles dont 10 spectacles tunisiens, 14 spectacles internationaux, 7 spectacles arabes, 7 spectacles étrangers et 1 ballet Chinois.

11 spectacles exclusifs ont été au rendez-vous : Jamel Debbouze, Kendji Girac, The 100 Voices of Gospel, Majda Erroumi, Kadhem Essaher, Melhem Zein, Stars de Palestine, Myrath, Héla Melki, Willy William, Pinocchio. En terme de chiffres, ce sont également neuf genres qui ont été proposées: du soufi, du malouf, du patrimoine musical revisité, du stand up, de la musique métal, de la musique engagée, de la musique tunisienne nouvelle vague-1 Opéra, des variétés et du ballet.