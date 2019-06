CAN-2019 (Tunisie) : Alain Giresse tiendra une conférence de presse dimanche à 9h00

Le sélectionneur national des Aigles de Carthage, Alain Giresse, tiendra dimanche à 10h00 heure locale (09h00 heure tunisienne), une conférence de presse, à la veille de son match d’ouverture face à l’Angola, prévu lundi à Suez à partir de 18h00, pour le compte de la première journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2019).

Le technicien francais sera accompagné d’un joueur.

Le comité d’organisation des rencontres du groupe E domicilé à Suez a programmé les conférences de presse des quatre sélectionneurs des équipes formant le groupe E pour dimanche. Ainsi, la conférence de presse de Giresse sera suivie de celle du Serbe Srdjan Vasiljevic, entraîneur de l’Angola (11h00 heure locale/10h00 ht).

Les points de presse des sélectionneurs du Mali et de la Mauritanie, respectivement Mohamed Magassouba et le Francais Corentin Martins, sont programmés à 12h00 et à 13h00 (11h00 et 12h00 ht).

